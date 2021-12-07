وقفة احتجاجية في طرابلس لرفض اتفاقية “سيداو” لحقوق المرأة

تظاهر عشرات المحتجين الرافضين لاتفاقية “سيداو” -اليوم الاثنين- أمام المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس، مُستنكرين توقيع وزيرة الدولة لشؤون المرأة “حورية طرمال” على الاتفاقية، التي تُوجب على الحكومة الليبية الالتزام ببنود الاتفاقية الدولية التي تتبنى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق التظاهر من قبل محتجين على اتفاقية سيداو في منتصف الشهر الماضي، أمام مقر الحكومة لدعوتها لإلغائها، والكشف عن نتائج التحقيقات التي بدأتها في هذا الشأن، حيث أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة -في أكتوبر الماضي- تعليماته للّجنة، بمباشرة التحقيق الإداري حول إجراءات وخلفيات توقيع مذكرة تفاهم بين وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال وهيئة الأمم المتحدة، لما وصفه القرار بالمساواة بين الجنسين وما شابه من مخالفات وأوجه قصور.

يشار إلى أن وزيرة الدولة لشؤون المرأة، قد وقّعت في الـ8 من أكتوبر الماضي، مذكرة تفاهم مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حول إعداد وتبني الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 للمرأة والسلام والأمن في ليبيا.

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