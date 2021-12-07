بوجناح يُطلع السفيرة الفرنسية على الخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان إجراء الانتخابات دون عراقيل

ليبيا – استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبو جناح الإثنين سفيرة دولة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهلين لبحث أوجه التعاون بين البلدين.

أبو جناح أشاد بحسب المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا أشاد بدور دولة فرنسا في العمل على حل القضايا الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية، وتقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء الليبيين.

كما تناول الجانبان خلال هذا اللقاء أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين، خاصة في مجال التعليم والصحة والمواصلات، بالإضافة إلى جانب تبادل الخبرات بين الشباب الليبي والفرنسي.

وأكد رئيس الحكومة المكلف على عمق العلاقات التى تربط بين دولتي ليبيا وفرنسا، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بما يخدم مصلحة البلدين وتحقيق الاستقرار، مشيرًا للخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان إجراء الانتخابات دون عراقيل.

ومن جانبها، أشارت السفيرة الفرنسية إلى حرص بلادها لتعزيز التعاون القائم بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين، مشيده بجهود حكومة الوحدة في العمل على توحيد مؤسسات الدولة وإرساء قواعد المصالحة الوطنية تمهيدًا لإجراء الاستحقاق الانتخابي لتحقيق استقرار دائم في البلاد.