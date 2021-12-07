“أبوجناح” يستقبل في طرابلس وفد مسؤولي الجفرة وأعيانها

استقبل نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح وفداً من بلدية الجفرة، لمناقشة الأوضاع الخدمية في البلدية وما تعانيه من مختنقات.

وتكوّن الوفد من عضو مجلس النواب عن بلدية الجفرة معاذ رافع، وعميد البلدية سعيد أبوبكر قرينقو، ورئيس الفرع البلدي سوكنة مسعود سليمان، وعضو مجلس إدارة الهيئة الليبية للإغاثة خالد مسعود.

وتناول المجتمعون العديد من الأزمات التي تعاني منها البلدية، من بينها مسألة وصول المياه، وأزمة الصرف الصحي، وتردي الخدمات الصحية، وخدمات النظافة ومشاكل الأوبئة التي تعاني منها بعض المحاصيل الزراعية.

كما تطرّق الاجتماع لطرح بعض مشروعات الطرق، التي من شأنها تحسين الخدمات للمواطن، حيث توقف مشروع استكمال تعبيد شوارع مدينة هون منذ 2010.

وطالب الوفد من نائب الرئيس بتشكيل لجنة للوقوف على أوضاع منطقة الجفرة عموماً، وتوفير متطلباتها واحتياجاتها الأساسية.

وناقش المجتمعون مشاكل المدراس وما تعانيه من تهالك في المباني، وإمكانية صيانتها وصيانة الملعب البلدي، والنظر في استكمال المركز الشبابي.

ودعا وفد بلدية الجفرة، حكومة الوحدة الوطنية إلى ترفيع مستشفى الجفرة العام ليكون مستشفى تعليمياً، مطالباً بتخصيص مبلغ مالي لمعالجة مشكلة الري في المنطقة، وذلك من أجل توفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

وأكد أبوجناح في ختام اللقاء أن الحكومة ستعمل جاهدة لتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات التي يحتاجها المواطنون في البلدية، مشيراً إلى أن خطة عودة الحياة تضمنت تنفيذ مشروعات تنموية في بلدية الجفرة، وأنه جارٍ العمل على إنجازها.

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