لنقي: ويليامز لا تملك عصا سحرية.. والبعثة ينهش فيها الفساد

قالت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن الأمين العام للأمم المتحدة، عين ستيفاني ويليامز كمستشارة له، وليس كمبعوث خاص له.

وأضافت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لا أعتقد أن ستيفاني ويليامز تملك عصا سحرية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أمس الحاجة لإعادة هيكلتها، وتغيير إدارتها الوسطى، التي ينهش فيها الفساد حتى تستعيد دورها المحايد والنزيه في الوساطة”.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد قال إن الأمين العام للأمم المتحدة، عين المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة بشأن ليبيا .

وأضاف دوجاريك، في مؤتمر صحفي:” لا يوجد لدينا تفويض لتعيين مبعوث خاص لليبيا”.

ولفت إلى أن تعيين ويليامز جاء لتتأكد من وجود القيادة اللازمة في هذا الشهر الحاسم شهر ديسمبر.

وبين أن ويليامز ستعمل على دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وستقود المساعي الدولية للعمل على تطبيق مخرجات ملتقى الحوار ودعم الانتخابات.

وأشار إلى أن ويليامز قامت بالعمل في العام الماضي كمبعوثة خاصة للأمم المتحدة وبالتالي تكون المرشح الأفضل لتستمر كمبعوث أممي خاص.

وأوضح أن ويليامز كانت متابعة للملف بشكل جيد وهي بكل تأكيد مؤهلة للمساعدة في توجيه المهمة خلال هذا الشهر الحاسم.