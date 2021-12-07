البكوش: الانتخابات الرئاسية تمثل مخاطر كبيرة

ليبيا – قال المحلل السياسي صلاح البكوش إن الآراء الدولية المحذرة من إجراء الانتخابات بدأت تتصاعد مؤخرًا، مشددًا على أن خبراء دوليين يرون أن الانتخابات الرئاسية تمثل مخاطر كبيرة.

البكوش استشهد في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر نقله موقع “عربي21” بما صرحت به وزيرة الداخلية الإيطالية، التي قالت في تصريحات قبل أيام: “إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المحدد 24 من ديسمبر، يبدو لي صعبًا، لكن إجراءها في يناير سيكون أمرًا جيدًا لليبيا”.

وشدد على أن ارتفاع صوت الذين يحذرون من هذه المنافسة الصفرية (الانتخابات) بدأ يسمع الآن، معتقدًا أن المجتمع الدولي بدأ يستمع، ولهذا فإن موعد إجراء الانتخابات نهاية الشهر الجاري “هو موضع شك”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية