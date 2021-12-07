الزغيد: البرلمان سيناقش اليوم اللغط الحاصل حول مفوضية الانتخابات ومجلس القضاء

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، إن جلسة البرلمان اليوم ستناقش اللغط الحاصل حول مفوضية الانتخابات، وما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وبعض المحاكم”.

وأضاف الزغيد، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″ أن الحديث عن الإقالات ما زال مبكراً، ولا اعتقد أن تكون هناك إقالات لأن الوضع الراهن للبلاد وضع ليبيا على المحك.

وتابع:” لا نستطيع أن نجازف في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، خصوصاً ونحن على خطى عشرون يوم لانتخاب رئيس الدولة، فالغرض من جلسة البرلمان أيضًا هو بحث ومناقشة التداعيات الحاصلة حول العملية الانتخابية والانتخابات الرئاسية.

وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء رأى أن هناك تساؤلات ستطرح ونحن ندعوهم لحضور الجلسة، لمناقشة ما يتم تداوله والاتهامات المتداولة عبر الإعلام والميديا.

وتابع:” نحن نستمع لرأي الشارع ونتابع الميديا، وندعم المواطنين جميعًا الذين يؤكدون على إجراء الانتخابات في موعدها”.

واستطرد:” سيُعلن عن جدول الأعمال في وقت لاحق حال وصول النواب إلى طبرق، وستُغادر طائرة صباح اليوم الثلاثاء من طرابلس إلى مطار طبرق الدولي، وسيغادر نواب برقة باتجاه طبرق”.