رئيس النيجر: ليبيا مصدر رئيسي لتسليح فصائل جهادية بمنطقة الساحل

قال رئيس النيجر محمد بازوم، إن ليبيا مصدر رئيسي لتسليح فصائل جهادية تنشط في منطقة الساحل.

وأضاف بازوم، خلال افتتاح منتدى دكار للسلام والأمن في إفريقيا، إن ضعف وسائل مكافحة الاتجار بالأسلحة انطلاقا من ليبيا خطأ فادح.

وأوضح أن الخطأ الفادح الذي يرتكبه الشركاء هو ضعف الانخراط في مكافحة الاتجار بالأسلحة انطلاقا من ليبيا.

وشدد على أن تدفق الأسلحة من ليبيا هو العامل الأهم في نشر الإرهاب، فأسلحة الجماعات الإرهابية وذخائرها كميّاتها كبيرة، وشراءها تم بأسعار بخسة من خلال شبكات تهريب ليبية.

وأكد أن مخزون الإرهابيين من بعض هذه الأسلحة يفوق مخزون القوات النظامية منها، قاذفات الصواريخ المضادة للدروع “آر.بي.جي” ورشاشات “ام-80″ الأكثر استخداما في هذه الحروب.

واستطرد:” لم يسبق في أي بقعة من العالم أن تحصلت جماعات متمردة على الأسلحة نفسها التي بحوزة القوات النظامية التي تقاتلها كما هو حاصل حاليا في منطقة الساحل”.