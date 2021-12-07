الشاطر متهكما: الأمم المتحدة تقر مبعوثة تربي من يوصفون برجال الوطن

قال عبد الرحمن الشاطر عضو المجلس الاستشاري للدولة، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “دولة افتقدت الحكمة و العقل والتفكير السديد في مصلحة الوطن.. قرر لهم امين عام الأمم المتحدة مبعوثة تربي من يوصفون برجال الوطن وقادته، أشعر بغصة ودمعة محبوسة”.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد قال إن الأمين العام للأمم المتحدة، عين المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة بشأن ليبيا .

وأضاف دوجاريك، في مؤتمر صحفي:” لا يوجد لدينا تفويض لتعيين مبعوث خاص لليبيا”.

ولفت إلى أن تعيين ويليامز جاء لتتأكد من وجود القيادة اللازمة في هذا الشهر الحاسم شهر ديسمبر.

وبين أن ويليامز ستعمل على دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وستقود المساعي الدولية للعمل على تطبيق مخرجات ملتقى الحوار ودعم الانتخابات.

وأشار إلى أن ويليامز قامت بالعمل في العام الماضي كمبعوثة خاصة للأمم المتحدة وبالتالي تكون المرشح الأفضل لتستمر كمبعوث أممي خاص.

وأوضح أن ويليامز كانت متابعة للملف بشكل جيد وهي بكل تأكيد مؤهلة للمساعدة في توجيه المهمة خلال هذا الشهر الحاسم.

وقدم غسان سلامة، المبعوث الأممي السابق، في وقت سابق، الشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على قرار إعادة ستيفاني ويليامز للعمل إلى ليبيا.