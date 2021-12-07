«عبد الكافي»: ويليامز تعود لحوزتها مفاتيح اللعبة القديمة والجديدة في ليبيا

اعتبر عادل عبد الكافي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، أن تعيين المبعوثة السابقة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في ليبيا، يعيد لها مفاتيح اللعبة في ليبيا، على حد تعبيره

وقال عبدالكافي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” عودة ستيفاني ويليامز لحوزتها مفاتيح اللعبة القديمة والجديدة”، بحسب وصفه.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد قال إن الأمين العام للأمم المتحدة، عين المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة بشأن ليبيا .

وأضاف دوجاريك، في مؤتمر صحفي:” لا يوجد لدينا تفويض لتعيين مبعوث خاص لليبيا”.

ولفت إلى أن تعيين ويليامز جاء لتتأكد من وجود القيادة اللازمة في هذا الشهر الحاسم شهر ديسمبر.

وبين أن ويليامز ستعمل على دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وستقود المساعي الدولية للعمل على تطبيق مخرجات ملتقى الحوار ودعم الانتخابات.

وأشار إلى أن ويليامز قامت بالعمل في العام الماضي كمبعوثة خاصة للأمم المتحدة وبالتالي تكون المرشح الأفضل لتستمر كمبعوث أممي خاص.

وأوضح أن ويليامز كانت متابعة للملف بشكل جيد وهي بكل تأكيد مؤهلة للمساعدة في توجيه المهمة خلال هذا الشهر الحاسم.