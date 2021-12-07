«الشؤون الاجتماعية»: إحالة حوافظ معاشات أكتوبر ونوفمبر

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إحالة الحوافظ المصرفية لشهري أكتوبر ونوفمبر إلى فروع صندوق الضمان الاجتماعي لإيداعها بالمصارف.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن ذلك يأتي بمتابعة مستمرة من الوزيرة وفاء الكيلاني في إطار سياسة رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين.

إلى ذلك، أشار صندوق الضمان الاجتماعي فرع طرابلس إلى إحالة حوافظ رفع الحد الأدني لشهري أكتوبر ونوفمبر لسنة 2021 من الإدارة العامة بنغازي لفروع الصندوق بكامل ربوع ليبيا.

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وأوضح أنه سيقوم بإيداع الحوافظ تباعًا فور وصول الحوالة، باستثناء مصرف الوحدة.

وفي أكتوبر، رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، الدبيبة قرارًا بزيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، بحيث يصبح 900 دينار، كما قرر رفع الحد الأدنى للمعاشات الضمانية والعسكرية ليصبح 900 دينار للمتقاعد. في حين قرر تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب الخاص بزيادة رواتب المعلمين بدءًا من شهر سبتمبر الماضي

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