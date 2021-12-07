بالعون : جدول جلسة النواب اليوم سيكون حول العملية الانتخابية

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون إن الدعوة للجلسة اليوم الثلاثاء جاءت للتأكيد على الاستحقاق الانتخابي .

وأوضحت بالعون في تصريح خاص لوكالة لأخبار ليبيا 24، أن جدول أعمال الجلسة سيكون حول العملية الانتخابية. وما صاحبها من حديث عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء وبعض المحاكم.

وذكرت أن الجلسة من أجل بعث رسائل اطمئنان للناخب والمرشح، وبشفافية ودقة لسير العملية الانتخابية. وفقا للمعايير والمهام المناطة بالمفوضية وآلية عملها الفني، وما تم إقراره من النواب .

وأضافت بالعون، أن المعطيات والمسلمات الموجودة حالياً التي لا تخفي على أحد ستزيد الانقسام والجدال، بدلاً من أن تزيد نسبة الاستقرار.

ولفتت أنه يجب اتخاذ خطوات استباقية للانتخابات، أهمها الأرضية القانونية لإرساء دستور للبلاد يكون هو المنطلق الحقيقي للنهوض الوطن المتعب.

وأوضحت أن مفتاح استقرار البلاد الحقيقي هو ملف المصالحة الوطنية، وأبرز محاوره هو جبر الضرر. وإعادة حقوق المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، لتكون انطلاقة البناء. وحق العيش الكريم للمواطن بتوفير كل الاحتياجات اليومية، واستعادة قوة الدينار الليبي.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن عودة ستيفاني وليامز من جديد بأنه شيء متوقع لخبرتها بدراسة الملف الليبي. ولما قدمته في ملتقى الحوار السياسي وما نتج عنه في جنيف.



وبذلك طالب مجلس النواب أعضاءه إلى حضور جلسة خاصة، اليوم في طبرق، لبحث تطورات العملية الانتخابية، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

وقالت هيئة رئاسة المجلس ، في بيان لها، إنها تدعو “كافة الأعضاء للجلسة الرسمية التي ستعقد اليوم بمقر المجلس بمدينة طبرق “.

وكان 72 نائباً في مجلس النواب دعوا، في بيان مشترك، إلى عقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية. من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء. مشددين على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية.