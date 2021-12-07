أوحيدة: القضاء تأثر بالتجاذبات السياسية والإقليمية.. ومن الصعب أن تصل الانتخابات للنتيجة المطلوبة

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن المطالبة بعقد جلسة لمساءلة المفوضية العليا للانتخابات، والجهات القضائية المشرفة على العملية الانتخابية جاء من قبل 70 نائبًا في مجلس النواب، والمطلوب فيها واضح؛ حيث طلب من الرئاسة عقد جلسة لمساءلة رئيس المفوضية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء عما ما يرونه من اختراقات في تطبيق القانون.

أوحيدة أشار في تصريحات متلفزة، إلى أنه تمت الموافقة على عقد الجلسة، والآن في صدد التشاور مع كل من المفوضية ورئيسها ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والتنسيق في إمكانية عقد الجلسة من حيث المكان والزمان، مستبعدًا أن يسعفهم الوقت.

وتابع: “الاتهامات التي سيقت من قبل بعض أعضاء مجلس النواب هذه وجهة نظر الزملاء، وأنا لا تعقيب لي عليها وهذا ما يرونه، لكن أنا لي وجهة نظر أخرى، أعتقد أن المفوضية لو لم يتوفر لها القدرة والإمكانيات في هذه الظروف، واستطاعت أن تستمر في القدرة الممكنة لأن عليها ضغوطات كبيرة، بالنسبة للقضاء أعتقد أنه لا سلطان على القضاء ولا تعقيب على أحكامه، الخلل في العملية الانتخابية برمتها، هل نحن جاهزون لها؟ وبالرغم أن كل الأطراف والخصوم كلها أذعنت للقانون ودخلوا في هذه اللعبة، هل سيعترفون بها؟ وهل ستكون شفافة ونزيهة؟ هل سيعترف بها طرف وطرف لا؟ كلها تحديات قائمة وأعتقد أنه حتى التعطيل من أطراف داخلية وخارجية لهذه الأسباب وغيرها على قدم وساق، وأنا لم أكن مع الجلسة في هذا التوقيت؛ لأن الانتخابات وصلت لصعوبة أن تصل للنتيجة المطلوبة”.

واعتقد أنه الآن الكل سواء على المستوى الداخلي والخارجي يعلمون أن دخول كل من عبد الحميد الدبيبة وسيف الإسلام للانتخابات لا شرعية له، سواء البدء من تعهدات الـ 75 والمترشحين كلهم على أن السلطة المحددة لا يترشحون للانتخابات القادمة، وكونه رئيس حكومة مهمته التجهيز للانتخابات.

كما أضاف: “الحكومة الآن تعتبر كلها مترشحة للانتخابات عن طريق الدبيبة، كيف ستراقب وتوفر الأمن وكيف ستراقب الصناديق وعنده مهمات لوجستية؟ الآن بالنسبة لسيف يعلم الجميع أن عليه حكمًا، ويستغرب الجميع أن عليه حكم محكمة والقانونيين يعرفون أنه يجب أن يمثل أمام القضاء، لكي يستأنف حكمه أو ينفذ إلغاء الحكم. أنا مع الانتخابات وبقوة وترك القرار لليبيين ووجهة نظري معروفة، إننا كليبين الآن أو بالغد أو بعد سنة لسنا جاهزين لهذه اللعبة الخطيرة، لكن الأغلبية تريد الانتخابات. إذًا هذا قرار للشعب والقانون أصدر من الحد الممكن من النواب”.

وأكد على أن مجلس النواب ليس طيفًا واحد، حيث تم التوافق على القانون بصعوبة والقانون فيه مواد محددة وواضحة، من عليه حكم أو جناية مخلة بالشرف أو جناية صادر فيها حكم بات لا يحق له أن يترشح، لكن أيضًا حتى المطلوب للعدالة لا يحق له، بالتالي القضاء تأثر بالتجاذبات السياسية، وفقًا لقوله.

وعلق على ما يتم تداوله بشأن لقاء عماد السايح بعقيلة صالح وإن كان ذلك يعد خرقًا لحيادية المفوضية تجاه المترشحين، حسب معرفتي بالسايح أشك أن هذا له أساس من الصحة، ولكن إن حصل ستكون سقطة له، السايح بأي عقلية له أن يقابل مترشحًا الآن؟ هو ليس رئيس مجلس نواب الآن هو من المترشحين لا سلطان له على مجلس النواب، وهو الآن ليس رئيسًا لمجلس النواب وهذا شيء معروف إلا إذا كان السايح وصل لنتيجة أن الانتخابات أصبحت مستحيلة وربما يريد أن يوصل هذه النتيجة لعقيلة إذا كان السايح للآن مستمرًا في عمله أعتقد أنه وفق الممكن سار بطريقة جيدة والآن يسير فيها”.

ورأى أن العيب في التجاذبات الليبية الحادة جدًا ومن الصعب على الليبيين في هذه الحالة أن يتفقوا على شيء، وهذا يفترض أن يكون معروفًا، والآن الحاكم في ليبيا هو الفساد، معتبرًا أن الكل لا يريد ديمقراطية بل الوصول للسلطة والدليل من تبقى الآن فالكل امتثل للقوانين وترشح والكل يعمل بكل قواه وبكل الطرق حتى يصل للسلطة.

واستطرد: “العيب فينا نحن كمؤسسات وكليبين، وهذا شيء موجود لكن القانون مهما حاولنا أن ننتقد، ليس بإمكانه أن ينتج أكثر من ذلك، إلا إذا كان الإخوة يريدون قانونًا مفصلًا يقصي فلان وعلان، القضاء تأثر بالتجاذبات السياسية وحتى الإقليمية وربما الآن الكل يريد أن يرمي كرة النار للشعب وهذه إذا كان وصلنا لانتخابات يفترض أن تكون هناك مواثيق قبلها، ربما الآن إذا مضينا في الانتخابات وأنا أتمنى أن نمضي بها لأنه لا حل غير ذلك”.

وفي حال تم عرقلة انتخابات 24 ديسمبر وإمكانية قبول النواب بمسألة إجراء انتخابات برلمانية علق قائلًا: “القصة ليست قصة نواب بل مجموعتين وانقسام سياسي، مجموعة ترى وجهة نظر وموضوعية تقول إننا كنا في انتخابات برلمانية من البداية وكل ما زادت تعقيد وتعقدنا زيادة نحن الآن نحتاج لانتخابات رئاسية؛ لأنه من عقد المشهد هو المؤتمر الوطني وبعدها داروا قانون مجلس النواب وانقلبوا عليه، ما الذي يضمن ألا نعود لنفس المربع والتجاذبات ويبقى الوضع منقسمًا؟ يرون أن ما يحل المشكلة هي انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

واختتم أوحيدة معتبرًا أنه الآن صعب التوافق في العملية برمتها، مشيرًا إلى أنه على العقلاء والحكماء التفكير بطريقة أخرى والرجوع للدستور المعطل 51 لتكون ليبيا اتحادية والعودة للشرعية الدستورية، فالدستور الموجود كله قنابل وغير متوافق عليه، بحسب قوله.

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