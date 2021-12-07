استقرار الدولار واليورو وارتفاع الإسترليني في السوق الرسمية

استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء.

وثبتت العملة الأميركية عند السعر نفسه الذي سجّلته، أمس الثلاثاء، 4.60 دينار، كما استقر سعر اليورو عند 5.19 دينار، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني ثلاثة قروش مسجلًا 6.11 دينار، وحافظت الليرة التركية على سعر 0.33 دينار، واليوان الصيني على 0.72 د‫ينار.

أما العملات العربية، فاستقر سعر الدينار التونسي عند 1.58 دينار، والدرهم الإماراتي والريال السعودي عند 1.25 دينار، و1.22 دينار على التوالي.

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