بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 07 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 07 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء يبقى الطقس متقلب على اغلب مناطق الشمال الشرقي مصحوب بسقوط أمطار غزيرة احيانا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع رياح قوية، وانقشاع للسحب الممطر و تحسن تدريجي في حالة الطقس على مناطق الشمال الغربي من بعد ظهر اليوم.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار صباح اليوم مع انقشاع تدريجي للسحب الممطر بعد ظهر اليوم.

الرياح: غربية إلي شمالية غربية قوية السرعة صباح اليوم تتجاوز سرعتها على بعض المناطق الساحلية (60) كم/س تتحول تدريجيا مساء اليوم إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14- 18) مْ، ولا تتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار تكون غزيرة على مرتفعات الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع احتمال تساقط حبات البرد.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية على الساحل تتجاوز سرعتها على بعض المناطق (60) كم/س.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15- 18) مْ، ولا تتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15- 18) مْ، تسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 20) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:00).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:57).