خارجية المجلس الشعبي الجزائري: إجراء الانتخابات الليبية السبيل الوحيد للخروج من الأزمة

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، محمد هاني، أن بلاده متمسكة بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وذكر البرلماني الجزائري في كلمته ضمن أعمال منتدى روما والحوار المتوسطي المنعقد في العاصمة الإيطالية، ونقلتها صحيفة “النهار” الجزائرية، أن بلاده حريصة كل الحرص على عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

وقال هاني إن الجزائر ترى أن الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، هي السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة التي تعيشها ليبيا.

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