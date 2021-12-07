سلامة: ستيفاني لها قدرة وعزم على استكمال ما بدأناه معاً في ليبيا

رأى غسان سلامة، المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، أن ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية السابقة بالإنابة، والتي صدر لها قرار بالتعيين كمستشارة خاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، لها قدرة وعزم على استكمال ما بدأوه معاً في ليبيا، وفقا لتعبيره.

ووجه سلامة، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على قرار إعادة ستيفاني ويليامز للعمل إلى ليبيا.

وقال المبعوث الأممي السابق: “أشكر الأمين العام على قراره بإعادة الزميلة ستيفاني ويليامز إلى موقع المسؤولية في ليبيا لما أعرفه عن حنكتها، وعن قدراتها، وعن عزمها على استكمال ما بدأناه معاً، وأتمنى لها كل التوفيق في أداء مهمتها لما فيه الخير العميم لهذه البلاد العزيزة ولأهلها”.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد قال، في مؤتمر صحفي: “إن الأمين العام للأمم المتحدة، عين المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة بشأن ليبيا. لا يوجد لدينا تفويض لتعيين مبعوث خاص لليبيا”.

وأضاف دوجاريك “تعيين ويليامز جاء لتتأكد من وجود القيادة اللازمة في هذا الشهر الحاسم شهر ديسمبر. وستعمل على دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وستقود المساعي الدولية للعمل على تطبيق مخرجات ملتقى الحوار ودعم الانتخابات”.

وتابع “ويليامز قامت بالعمل في العام الماضي كمبعوثة خاصة للأمم المتحدة وبالتالي تكون المرشح الأفضل لتستمر كمبعوث أممي خاص. وقد كانت متابعة للملف بشكل جيد وهي بكل تأكيد مؤهلة للمساعدة في توجيه المهمة خلال هذا الشهر الحاسم”.