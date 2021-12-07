الكيلاني تشكل لجانًا لحصر طلب الحصول على منحة الزواج لذوي الإعاقة وأبناء الرعاية الاجتماعية 

العنوان – طرابلس

أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني قرارا بتشكيل لجان حصر طلبات الحصول على منحة الزواج المقررة لذوي الإعاقة وأبناء الرعاية الاجتماعية.

وينص القرار بأن تشكل لجان للمناطق الجنوبية والشرقية والغربية تتولى تجميع الطلبات والأوراق المطلوبة لغرض الحصول على المنحة المقررة لذوي الإعاقة وأبناء الرعاية الاجتماعية.

وخصص رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة في نوفمبر المنصرم 500 منحة بقيمة 50 ألف دينار لكل منحة لدعم وتشجيع زواج ذوي الإعاقة وأبناء الرعاية الاجتماعية.

وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تم إعطائهم الأولوية في صرف المنحة وعدم التقيد بتاريخ عقد الزواج.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه القيمة تصرف إذا كان أحد الزوجين من ذوي الإعاقة أو كلاهما أو إذا كان أحد الزوجين أو كلاهما من أبناء الرعاية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لما جاء في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لذوي الإعاقة برئاسة رئيس الحكومة رئيس المجلس الأعلى لذوي الإعاقة.