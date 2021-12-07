“بوسعدة”: بعض الأطراف تُحاول باستماتة تأجيل الانتخابات الرئاسية

أكدت عضو مجلس النواب، فاطمة بوسعدة، إدراك المجلس خطورة المرحلة الحالية وأهميتها، لا سيما المحاولات المستميتة من قبل بعض الأطراف لتأجيل انتخابات 24 ديسمبر.

وقالت “بوسعدة” في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، الاثنين، إن انعقاد مجلس النواب بشكل يومي كنوع من خلية أزمة لمتابعة مستجدات الوضع؛ كان لزاماً على المجلس، إلا أن هناك محاولات مستميتة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي القادم، بحسب تعبيرها.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن دعوة 72 نائباً لانعقاد جلسة اليوم، كانت الخيار الوحيد أمامهم؛ لمناقشة التطورات الأخيرة للعملية الانتخابية، نظرًا لأنهم لاحظوا انحرافاً عن النصوص القانونية المنظمة للانتخابات، وخروقات أمنية، ونهب عددٍ من وثائق العملية الانتخابية الممثلة في بطاقات الناخب، وفق قولها.

ودعت عضو مجلس النواب، فاطمة بوسعدة، إلى احترام خارطة الطريق، والالتزام بمخرجات الحوار السياسي، محذرةً من استمرار الأمور على ما هي عليه الآن من عراقيل وخروقات أمنية وقانونية.

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