المليشيات تستولي على مبنى تابع لوزارة الثقافة بطرابلس

كشفت وسائل إعلام محلية عن استيلاء إحدى مليشيات النواصي في العاصمة طرابلس غرب البلاد على مقر تابع لوزارة الثقافة.

وأوضحت أن القوة التابعة لمليشيات النواصي بدأت في نقل أفرادها وآلياتها إلى مقر المطابع الحكومية، مؤكدة استيلائها على المقر التابع لوزارة الثقافة بالقوة.

وأشارت إلى أن مليشيات النواصي برئاسة مصطفى قدور، و المتمركزة سابقًا في فندق ماريوت نقلت كافة معداتها للموقع الجديد، لافتة إلى أن قادة المليشيات رفضت تعليمات وزارة الداخلية بعدم المساس بمباني المطابع والجهات الأخرى داخل المطبعة.

وتضم “مليشيات النواصي” مسلحين غالبيتهم من “الجماعة الليبية المقاتلة”، ويبلغ عددها نحو 2000 عنصر، وتمتلك أسلحة متوسطة، وتحظى بدعم الإخواني الإرهابي المدعو علي الصلابي، وتتمركز في العاصمة طرابلس.

وبالتزامن مع تحركات المليشيات قرب موعد الانتخابات، ترأس أخ قائد مليشيات النواصي الصيد قدور، أول اجتماع لشركة الخطوط الأفريقية، الأحد، بعد أيام من تكليفه بالمنصب من قبل رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

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