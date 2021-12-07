الجدال: كل المترشحين للرئاسة متساوون باستثناء أربعة في المقدمة

بيّن السياسي الليبي مختار الجدال، أسباب تأييد المرشحين الأربعة الأبرز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال مختار الجدال: “صباح الخير يا شعب، المشهد قبل الإعلان عن القائمة ، تقريباً كل المترشحين للرئاسة متساويين باستثناء أربعة في المقدمة تختلف إمكانياتهم، ولكن المشكلة الكبيرة التي تواجه كل منهم اتساع حدة الاستقطاب والعداوة المعلنة بين الجميع عبر وسائل الإعلام .

وأضاف الجدال في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك:” الأول عنده مؤيدين منطلقين من حكاية شرعية النظام السابق ، و الثاني عنده قوة واحده تسيطر على ثلثي البلاد ومؤيدين انطلاقا من محاربة الإرهاب، و الثالث عنده المال ومؤيدين انطلاقا من مصلحة الاستفادة المؤقتة ، الرابع عنده مجموعات مسلحة غير نظامية ومؤيدين يخافون من انتقام مؤيدين الأول”.

جدير بالذكر، أن المرشحين الأربعة ، هم سيف الإسلام القذافي، والمشير حفترحفتر ، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة، وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق في فترة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها.