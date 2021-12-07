الطقس.. أجواء متقلبة وأمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد

تشهد غالبية مناطق الشمال الشرقي، أجواءً متقلبة مصحوبة بهطول أمطار غزيرة أحياناً، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع رياح قوية، وانقشاع للسحب الممطرة، في حين تتحسن حالة الطقس تدريجياً على مناطق الشمال الغربي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار، على المنطقة الممتدة من رأس جدير غرباً مروراً بجبل نفوسة وسهل جفارة حتى سرت شرقاً، مع انقشاع تدريجي للسحب الممطر بعد ظهر اليوم، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية قوية السرعة صباح اليوم، تتجاوز سرعتها على بعض المناطق الساحلية 60 كم/س، تتحول مساءً إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 14- 18 درجة مئوية، لا تتجاوز عشر درجات على المرتفعات الجبلية.

وتشهد سماء المنطقة الشرقية في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة؛ فرصة لهطول الأمطار، وتكون غزيرة على مرتفعات الجبل الأخضر مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية مع احتمال تساقط حبات البرد، مع رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية على الساحل، تتجاوز سرعتها على بعض المناطق 60كم/س، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15- 18 مئوية، لا تتجاوز عشر درجات على المرتفعات الجبلية.

ومن المنطقتين الغربية والشرقية إلى المنطقة الجنوبية، حيث تكون السماء صافية في مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة، مع رياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على بعض المناطق جنوب البلاد، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 15-18 درجة مئوية، تسجل ارتفاعاً طفيفاً يوم غد الأربعاء، وذلك بناءً على توقّعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

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