التكبالي: على أدّعياء التدين الخروج لاستقبال ستيفاني

طالب علي التكبالي، عضو مجلس النواب، -في نبرة لا تخلو من السخرية- أدعياء التدين بالخروج لاستقبال ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية السابقة بالإنابة، والتي صدر لها قرار بالتعيين كمستشارة خاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وقال التكبالي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “على طبالي الزمان الذين رحبوا بكل من أتانا أن يخرجوا لاستقبال ستيفاني العزيزة. خاصة أدعياء التدين الذين صدعونا بمقولة لا يفلح قوم سلموا قيادهم لامرأة. أه من تيوس آخر الزمن”.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد قال، في مؤتمر صحفي: “إن الأمين العام للأمم المتحدة، عين المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة بشأن ليبيا. لا يوجد لدينا تفويض لتعيين مبعوث خاص لليبيا”.

وأضاف دوجاريك “تعيين ويليامز جاء لتتأكد من وجود القيادة اللازمة في هذا الشهر الحاسم شهر ديسمبر. وستعمل على دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وستقود المساعي الدولية للعمل على تطبيق مخرجات ملتقى الحوار ودعم الانتخابات”.

وتابع “ويليامز قامت بالعمل في العام الماضي كمبعوثة خاصة للأمم المتحدة وبالتالي تكون المرشح الأفضل لتستمر كمبعوث أممي خاص. وقد كانت متابعة للملف بشكل جيد وهي بكل تأكيد مؤهلة للمساعدة في توجيه المهمة خلال هذا الشهر الحاسم”.