أبوجناح يلتقي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 December, 2021

التقى رئيس الحكومة المكلف رمضان أبوجناح بديوان مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية محمد الرعيض، رفقة أعضاء لجنة الاتحاد العام عن غرف التجارة بطبرق ودرنة وسرت وسبها ومصراتة والمرقب والجبل الغربي.

وبين المكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة أن اللقاء بحث سبل دعم القطاع الخاص وتفعيل دور الغرف التجارية وضرورة إشراكها في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وتفعيل دورالمناطق الصناعية، والمنافذ الجوية والبحرية في كل المدن التى تتبع هذه الغرف.

وأكد رئيس الحكومة مخاطبة الجهات المختصة، وحثها على الالتزام بتسوية التزاماتها السابقة لدى الاتحاد وفق القانون، حتى يتسنى للاتحاد تسوية التزاماته المتراكمة تجاه اتحاد غرف التجارة العربية، على أن يتم مراعاة ظروف الغرف المستحدثة أو محدودة الدخل وتأجيل سداد جزء من ديونها لدى الاتحاد.