الأرصاد الجوية: أجواء شتوية باردة وموج يصل لـ”5″ أمتار

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن تكون الأجواء شتوية باردة متقلبة على أغلب مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة إلى قوية تتجاوز سرعتها (60)كم/س.

وأضاف المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أن الرياح تكون مصحوبة بارتفاع للموج قد يصل إلى (5 متر) على بعض المناطق الساحلية.

وذكر المركز أن الوضع الجوي يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع سقوط أمطار على مناطق الشمال الشرقي ومن المتوقع أن تكون غزيرة تصحبها خلايا رعدية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تساقط حبات البرد خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر، و انقشاع للسحب الممطرة مع تراجع تدريجي في سرعة الرياح على مناطق الشمال الغربي من بعد ظهر اليوم.

وأشار إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا تتراوح ما بين (14 – 20) مْ، وتسجل إنخفاضًا ملحوظًا آخر الليل وفي الصباح الباكر خاصةً على المناطق الجبلية والمناطق الصحراوية وتتراوح مابين (00 – 05) مْ.