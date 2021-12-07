دبلوماسي روسي: لجنة “5+5” ستبحث في موسكو ملف سحب المرتزقة

كشف القائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا، جامشيد بولتايف، عن المحاور الرئيسة التي ستناقشها اللجنة العسكرية المشتركة، خلال زيارتها إلى موسكو.

وقال “بولتايف”، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن لجنة “5+5” ستبحث بمقر وزارة الخارجية الروسية، ملف انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها في موسكو يوم غدٍ الأربعاء، والذي يأتي بعد اجتماع مشابه عقدته في تركيا حول الملف ذاته.

يُشار إلى أن اجتماع اللجنة مع الجانب التركي، كان قد عُقِد في الثاني من ديسمبر الجاري، في أنقرة، وطالبت خلاله اللجنة، بسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة التابعين لتركيا من ليبيا، ورحبت تركيا بهذه الخطوة على أن تتم بشكل متزامن مع سحب مختلف القوى الأجنبية.

ووصف مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للجيش الوطني، اللواء خالد المحجوب، محادثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” مع الجانب التركي، بـ”الإيجابية والمشجعة”، مبيناً أنها تتوافق مع المرحلة الحالية للواقع الليبي، وفق تعبيره.

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