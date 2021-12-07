الشيباني: قبول المفوضية لملف الدبيبة مخالفة صريحة للمادة 12

انتقد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، قبول المفوضية العليا للانتخابات لملف المرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة.

وقال الشيباني، في تدوينة نشرها عبر فيسبوك، إن “قبول المفوضية لملف المترشح رئيس حكومة تصريف الأعمال مع علمهم وعلم الجميع بتعهده بعدم المشاركة ومخالفته الصريحة للمادة “12”، كانت ضربة مبكرة هزت كيان الانتخابات وورطت القضاء وألقت بظلال من الشك والريبة وبشرت بفشلها قبل أن تبدأ وجعلتها عبارة عن مسرحية هزلية لا معنى لها.. ننتظر إجابة من السيد رئيس المفوضية”.

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