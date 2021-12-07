سفيرة بريطانيا لـ”ستيفاني”: نتطلع للعمل سويا

هنأت كارولين هورندال، سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، ستيفاني وليامز على تعيينها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

وقالت هورندال في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: “أُهنئ السيدة ستيفاني ويليامز على التعيين كمستشار خاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في ليبيا، و نتطلع قدماً إلى العمل سوياً مع بعثة الأمم المتحدة نحو مزيد من الاستقرار السياسي والعسكري والاقتصادي في ليبيا”.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد قال إن الأمين العام للأمم المتحدة، عين المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة بشأن ليبيا .

وأضاف دوجاريك، في مؤتمر صحفي أمس:”لا يوجد لدينا تفويض لتعيين مبعوث خاص لليبيا، و تعيين ويليامز جاء لتتأكد من وجود القيادة اللازمة في هذا الشهر الحاسم شهر ديسمبر، وهي ستعمل على دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وستقود المساعي الدولية للعمل على تطبيق مخرجات ملتقى الحوار ودعم الانتخابات”.

وأشار إلى أن ويليامز قامت بالعمل في العام الماضي كمبعوثة خاصة للأمم المتحدة وبالتالي تكون المرشح الأفضل لتستمر كمبعوث أممي خاص، مشيرا إلى أنها كانت متابعة للملف بشكل جيد وهي بكل تأكيد مؤهلة للمساعدة في توجيه المهمة خلال هذا الشهر الحاسم.

وقدم غسان سلامة، المبعوث الأممي السابق، في وقت سابق، الشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على قرار إعادة ستيفاني ويليامز للعمل إلى ليبيا.