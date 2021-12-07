مؤسسة النفط تشارك في المؤتمر العالمي للبترول بـ هيوستن الأمريكية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 December, 2021

شاركت المؤسسة الوطنية للنفط في المؤتمر العالمي للبترول في دورته “23” بمدينة هيوستن الأمريكية عاصمة الطاقة العالمية.

وبينت المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن حضورها ضمن 100 دولة مشاركة في المؤتمر يهدف لإيصال رسالة واضحة بأن ليبيا دولة واعده في كافة المجالات ذات الصلة بنشاط (النفط والغاز والصناعات الاخرى المصاحبة للعمليات البتروكيميائية) ويشمل ذلك (الاستكشاف وتطوير الاكتشافات النفطية والغازية الغير مطورة وإعادة تأهيل البنية التحتية والموانئ النفطية والحقول التي تضررت خلال الفترة الماضية كما أنها دعوة صريحة للشركات العالمية الكبرى المتخصصة في المجال للمشاركة البناءة والفعالة والاستثمار في هذا المجال لرفع القدرة الانتاجية.

وبينت المؤسسة أن مشاركتها في المؤتمر الذي انطلق أمس الأول ويتواصل حتى يوم غد يعد تجسيدا لمواكبتها للصناعات العالمية والتقنية الحديثة في مجال الطاقة وبما يتماشى مع متطلبات وتطلعات العالم في مجال الصناعات النفطية والمحافظة على البيئة وبما يكفل تأمين وتوفير متطلبات البلاد والاستمرارفي رفع مستوى النمو في جميع المجالات والنهوض بالمستوى الحالي الي مستوى تطلعات المواطن.

وتألف وفد المؤسسة الوطنية للنفط من رئيس الوفد الفيتوري ابراهيم الحاج مستشار أول بمجلس الادارة وعبد الله ابراهيم اشويقي مستشار أول بمجلس إدارة شركة سرت ومحمد إبراهيم عبدو دنبرنو مدير عام فرع المؤسسة الوطنية للنفط”هيوستن ” ومحمد محمود بن كورة كبير أخصائيين بمكتب التعاون الدولي بالمؤسسة.