«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على طول الساحل

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية قوية على طول الساحل الليبي، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3 و5.25 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت :

– سقوط أمطار متفرَّقة هذا الصباح وانقشاع تدريجي للسحب الممطرة بعد ظهر اليوم.

– رياح غربية إلى شمالية غربية تتحوّل تدرجيًا إلى جنوبية غربية مساء الغد سرعتها بين 20 و35 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 2.00 و4.50 متر.

– البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب ويكون قليل الاضطراب على زوارة يوم الغد.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية.

– الرؤية متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق :

– سقوط أمطار جيدة يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

– رياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 25 و35 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 3.00 و5.25 متر.

– البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.

– الرؤية ضعيفة إلى متوسطة.

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