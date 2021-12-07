“مكافحة الأمراض”: 401 إصابة و15 وفاة بـ”كورونا”

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في ليبيا، يوم أمس الاثنين، ليصل إجمالي الإصابات إلى 375 ألفاً و869 حالة، من بينها 126 حالة حرجة.

‏‎وكشف المركز، في بيانه رقم 580، عن تعافي 1,480 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 358 ألفاً و294 حالة تعافٍ، بالإضافة إلى تسجيل 15 حالات وفاة؛ ليصل مجموع الوفيات إلى 5,514.

‏‎وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 10,8%، وذلك بعد فحص 3,711 عينة خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إصدار البيان.

‏‎وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 1,753,450 شخصاً، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 720,610 أشخاص.

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