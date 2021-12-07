نصية: الأمم المتحدة في ليبيا تحتاج إلى تغيير شامل في موظفيها

العنوان – طبرق

قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، بالإضافة إلى عودة المبعوثة الاممية السابقة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، فإن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحتاج الى تغيير شامل في موظفيها.

وأضاف نصية في منشور على حسابه في “فيسبوك” :”هناك الكثير من الملاحظات حول بعض الاعضاء والتي لايمكن السكوت عنها”.

وأشار عضو محلس النواب إلى أن ما حدث في منتدى الحوار السياسي وطريقة اختياره إلا جزء بسيط من ذلك.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قرر إعادة المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، مبعوثة أممية إلى ليبيا مجددًا.

جاء ذلك في تغريدة للمبعوث السابق غسان عبر حسابه على “تويتر” :”ويليامز أعرف عن حنكتها، وعن قدراتها. وعن عزمها على استكمال ما بدأناه معاً”.

وتابع المبعوث السابق :”أتمنى لها كل التوفيق في أداء مهمتها لما فيه الخير العميم لهذه البلاد العزيزة ولأهلها”.