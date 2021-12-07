بليحق: بدء جلسة مجلس النواب لبحث تطورات العملية الانتخابية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 December, 2021

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بدء أعمال جلسة مجلس النواب الرسمية اليوم الثلاثاء لبحث تطورات العملية الانتخابية في ليبيا.

وبين بليحق بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الجلسة المغلقة التي تعقد في مدينة طبرق برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه، تناقش تطورات العملية الإنتخابية وعدد من القوانين الموجودة بجدول أعمال المجلس.

وكان 72 عضوا بمجلس النواب طالبوا رئاسة المجلس بعقد جلسة أمس الاثنين على أن يمتثل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمسائلة.

وأعرب النواب في بيان لهم عن “قلقهم من التطورات السلبية المتعلقة بالعملية الانتخابية والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيبا وترغيبا”.