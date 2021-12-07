الرئيس النيجري: شبكات تهريب ليبية أمّنت أسلحةً متطورةً لجماعات إرهابية

قال الرئيس النيجري، محمد بازوم، إن الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل تمتلك أسلحة وذخائر ذات طابع متطور وبكميات كبيرة، لافتاً إلى أن مصدرها ليبيا، وتم شراؤها بأسعار بخسة من خلال شبكات تهريب ليبية، وفق قوله.

وأضاف “بازوم”، خلال كلمة في منتدى دكار حول السلام والأمن في أفريقيا، أنه ثمة خطأ فادح في وسائل مكافحة الاتجار بالأسلحة انطلاقًا من ليبيا، لتسليح فصائل متطرفة تنشط في منطقة الساحل، واصفاً مكافحة الاتجار بالأسلحة في المنطقة بـ”الضعيفة”.

وأكد الرئيس النيجري، حاجة دول الساحل بحاجة إلى دعم أكثر تكيفاً من شركائها يتمحور حول الاستخبارات والإسناد الجوي وتعزيز قدرات الجيوش وعلى صعيد الاستخبارات، مبيناً أن الخطأ الفادح الذي يرتكبه الشركاء؛ يتمثّل في ضعف الانخراط في مكافحة الاتجار بالأسلحة انطلاقًا من ليبيا.

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