بشراكة مع “وكالة ألمانية”.. البرلمان يفتتح برنامج دعم البلديات

افتتح رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب” إدريس عمران ” عبر التقنية الافتراضية ، برنامج دعم البلديات والذي يشتمل على مجموعة من ورش العمل ، تستهدف عمداء البلديات والفرق التي تم تشكيلها في البلديات للعمل على المشروع بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية .

وبحسب إيجاز صحفي لمجلس النواب، أكد عمران على أهمية هذه البرامج التي تهدف إلى تطوير البلديات بالتعاون مع المؤسسات العالمية وماتحققه من المشاركة مع الخبرات الدولية المتقدمة في مجال الحكم المحلي ، مضيفا بأن تعزيز مشاركة الجهات المحلية سيدعم عملية التحول الديمقراطي التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وجدد عمران شكره لفريق العمل بالوكالة الألمانية للتنمية على ما يقدمه من جهد وللحضور ، من عمداء وموظفي بلديات المنطقة الشرقية الشريكة ، داعيا إلى الاستفادة القصوى من البرنامج ، مؤكدا على ضرورة أن يحرص البرنامج على مراعاة وضع حلول للتحديات التنموية داخل البلديات.

يذكر أنه قد تم تنظيم البرنامج الذي يشمل عدد من ورش العمل المرتبطة بالتخطيط التنموي المحلي في تونس.