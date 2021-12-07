ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

07 December, 2021

استقبل رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط ، المهندس مصطفى صنع الله صباح يوم الثلاثاء بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة الليبية طرابلس ، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي.

حيث قام المهندس صنع الله السيد بإطلاع نائب المجلس الرئاسي و بحضور عضو مجلس النواب ابوبكر سعيد على كل التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع النفط، والديون المتراكمة التي اثقلت كاهل المؤسسة وشركاتها للايفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه عامليها و شركاتها و الشركات الخدمية المحلية و الدولية ولتسيير اعمال القطاع، كما تم التطرق الى الحلول المناسبة والكفيلة لتجاوز هذه التحديات واهمها تسييل الميزانيات المالية الضرورية لكي تتمكن المؤسسة من القيام بمسؤولياتها على أكمل وجه.

وأكد اللافي في هذا الصدد بأنه سيقدم كافة سبل الدعم للمؤسسة اللازم كونها الرافد الاساسي لاقتصاد ليبيا وشريان الحياة للشعب الليبي كافةً، واوضح بأنه على جميع الجهات دعم هذه المؤسسة الاقتصادية الفنية على جميع الاصعدة لضمان مستقبل افضل يتطلع اليه كافة افراد الشعب الليبي.

وأضاف بأن المجلس الرئاسي سيقدم الدعم اللازم من اجل استمرار هذه المؤسسة العريقة في القيام بواجبها الوطني المتمثل في دعم الاقتصاد لاعادة الاستقرار للدولة الليبية في القريب العاجل ان شاء الله تعالى.

وفي ختام الاجتماع أكد صنع الله بأنه برغم التحديات التي يواجهها قطاع النفط، فإن المؤسسة وشركاتها ستستمر في عملها الدؤوب من اجل تأمين قوت الشعب الليبي، وهي تعمل جاهدةً للحفاظ على معدلات الانتاج واستدامته، من اجل تأمين مداخيل كافية للدولة ودعم الاقتصاد الوطني، موضحاً بأن المؤسسة الوطنية للنفط هي مؤسسة كل الليبيين.