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افحيمة: الليبيون مسؤولون عن نتائج الانتخابات إذا ما أسفرت عن نتائج لا ترتقي لسقف تطلعاتهم

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – طالب عضو مجلس النواب صالح افحيمة الليبيين الوقوف أمام مسؤولياتهم التاريخيه في اختيار من سيحكمهم.

افحيمة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الإثنين قال: “على الليبيين أن يتذكروا دائما أنهم الملام الوحيد على نتائج الانتخابات إذا ما أسفرت عن نتائج لا ترتقي لسقف تطلعاتهم”.

وأضاف: “أمس الإثنين استنفذت كل الإجراءات القانونية الخاصة بالطعون والاستئناف بين المترشحين وأيضًا بين المترشحين والمفوضية، ومن المفترض أن قائمة المتنافسين النهائية أصبحت واضحة الملامح، وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من إعلانها”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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