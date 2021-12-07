وزارة التعليم: 3 أيام دراسية أسبوعياً لمرحلة التعليم الأساسي

كشفت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة، عن الخطة الدراسية المعدلة لمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2021-2022.

وبيَّنت الخطة المعتمدة من الوزارة، اعتماد ثلاثة أيام دراسية في الأسبوع، وتحديد زمن 40 دقيقة للحصة الواحدة، لجميع المراحل التعليمية.

ووفقاً للخطة المعدلة؛ قررت وزارة التربية والتعليم تحديد ست مواد دراسية للصفيْن الأول والثاني من مرحلة التعليم الأساسي، وسبع مواد للصف الثالث، وثماني مواد دراسية للصفيْن الرابع والخامس من المرحلة ذاتها، باستثناء المناطق الناطقة باللغتيْن الأمازيغية والتباوية، حيث أضافت الوزارة اللغة الأمازيغية لجميع الصفوف عدا الصف التاسع، بينما أضيفت اللغة التباوبة للصفوف الثلاثة الأولى.

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