مجلس النواب يناقش في جلسة “مغلقة” تطورات العملية الانتخابية

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، انطلاق أعمال جلسة، الثلاثاء، بمقر المجلس في مدينة طبرق، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة.

وأوضح بليحق في بيان مقتضب عبر صفحته بموقع فيسبوك، أن الجلسة ستكون مغلقة، وستناقش تطورات العملية الانتخابية وعددًا من القوانين الموجودة بجدول أعمال المجلس.

وأمس الإثنين، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس لجلسة رسمية، تُعقد الثلاثاء، بمقر المجلس في مدينة طبرق؛ لمناقشة آخر تطورات العملية الانتخابية. وتحدث رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، الأحد، عن “تحضيرات جارية” لعقد جلسة مرتقبة للبرلمان.

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