«المريمي» يبحث منع دخول الحيوانات بطريقة غير شرعية

عقد وزير الزراعة والثروة الحيوانية، حمد المريمي، اجتماعا ضم رئيس جهاز الشرطة الزراعية ونائب رئيس الجهاز لمناقشة بعض المواضيع ومنها الاعتداءات على الأراضي الزراعة والغابات العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “ناقش الاجتماع اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع دخول الحيوانات عبر المنافذ البرية بطريقة غير شرعية وخاصة المصابة بالأمراض وتنسيق مع المركز الوطني للصحة الحيوانية وتشكيل غرفه لمتابعة هذا الموضوع وتنفيذ تعليمات النائب العام ووضع الخطة موضع التنفيذ”.

وأضاف البيان “كما تم مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل بالجهاز في تنفيذ أعماله المناط بها وإيجاد الحلول السريعة”.

وتابع “عبر الوزير عن تقديره وامتنانه للمجهودات التي تبدل من قبل جهاز الشرطة الزراعية رغم قلة الإمكانيات”.