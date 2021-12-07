تسجيل حالة إصابة بـ«كورونا» في سبها

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الإثنين.

وقال المركز إن مختبره تسلم أمس خمس عينات، لتحليلها أظهرت سلبية أربع عينات، فيما تأكدت إصابة حالة، بنسبة 20% للحالات الموجبة.

ولفت البيان إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة أو شفاء من الفيروس أمس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، علاوة على 15 حالة وفاة، و1480 حالة شفاء.

– 401 إصابة جديدة و15 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

وقال المركز في بيانه رقم «580»، إنه تسلم الإثنين، 3711 عينة للكشف عن الفيروس، وتبيَّن سلبية 3310 عينات، وإيجابية 401 عينة بنسبة 10.8% من إجمالي العينات المفحوصة.

وفي المجمل، سُجلت 375 ألفًا و869 حالة إصابة بـ«كورونا» منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، من بينها 358 ألفًا و294 شفاء، و12 ألفًا و61 نشطة، و5514 وفاة.

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