حقل “المبروك” يعود للإنتاج في الربع الأول لعام  2023 بعد توقف أكثر من 7 سنوات

العنوان – طرابلس

كشف رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة “مبروك” للعمليات النفطية عبد الباسط الرفاعي أن حقل “المبروك” سيعود للإنتاج في الربع الأول لعام 2023م بعد توقف أكثر من 7 سنوات.

وأوضح الرفاعي أن الحقل سيعود للإنتاج بمعدلات تصل إلى 25 ألف برميل يوميا باستخدام تسهيلات سطحية لإنتاج مبكر.

وأكد رئيس اللجنة أنه جرى إكمال تقييم جميع آبار الحقل، والانتهاء من الأعمال اللوجستية من تجهيزات الإقامة والاتصالات والإنترنت.

وأشار الرفاعي إلى أن الوضع الأمني بالحقل ممتاز بفضل جهود حرس المنشآت النفطية، على خلاف الوضع المالي للشركة الذي وصفه بالسئ.

ولفت إلى بعض التحديات التي تعيق سير عمليات الشركة البحرية بحقل الجرف، مؤكدًا أن الوضع الفني حرج بسبب النقص الشديد في التمويل الذي يحول دون إنجاز الأعمال وإجراء التدريب الضروري لحصول العاملين على التراخيص اللازمة لاإنجاز الأعمال.