حقل “المبروك” يعود للإنتاج في الربع الأول لعام  2023 بعد توقف أكثر من 7 سنوات

العنوان – طرابلس
كشف رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة “مبروك” للعمليات النفطية عبد الباسط الرفاعي أن حقل “المبروك” سيعود للإنتاج في الربع الأول لعام 2023م بعد توقف أكثر من 7 سنوات.
وأوضح الرفاعي أن الحقل سيعود للإنتاج بمعدلات تصل إلى 25 ألف برميل يوميا باستخدام تسهيلات سطحية لإنتاج مبكر.
وأكد رئيس اللجنة أنه جرى إكمال تقييم جميع آبار الحقل، والانتهاء من الأعمال اللوجستية من تجهيزات الإقامة والاتصالات والإنترنت.
وأشار الرفاعي إلى أن الوضع الأمني بالحقل ممتاز بفضل جهود حرس المنشآت النفطية، على خلاف الوضع المالي للشركة الذي وصفه بالسئ.
ولفت إلى بعض التحديات التي تعيق سير عمليات الشركة البحرية بحقل الجرف، مؤكدًا أن الوضع الفني حرج بسبب النقص الشديد في التمويل الذي يحول دون إنجاز الأعمال وإجراء التدريب الضروري لحصول العاملين على التراخيص اللازمة لاإنجاز الأعمال.
أضف تعليقـك