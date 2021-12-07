تقرير: إيطاليا أنفقت 10,5 مليون يورو على خفر السواحل الليبي عام 2021

قال موقع “editorial domain” الإيطالي، إن إيطاليا خصصت مبلغ 10,5 مليون يورو، لتدريب خفر السواحل الليبي في العام 2021.

وذكر الموقع أن هذا المبلغ هو الأعلى حتى الآن، ويشمل الإنفاق في مجال التدريب، وتأمين المعدات لخفر السواحل الليبي.

وأشار إلى أن الإنفاق الإيطالي يهدف إلى وقف تدفقات الهجرة من أفريقيا من جهة، وترك موطئ قدم لإيطاليا في ليبيا في مرحلة ما بعد الانتخابات، من جهة أخرى.

وشدّد الموقع على ضرورة التفكير في مصير الأموال الإيطالية التي يتم إنفاقها في ليبيا مستقبلاً، في ظل وجود مرشحين “سلطويين” للرئاسة، بحسب تعبير الموقع.

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