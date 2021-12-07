حومة يناقش مع السايح في طبرق إجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

ناقش النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، تطورات العملية الانتخابية وإجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وسير عمل المفوضية وفقاً للقوانين الصادرة من مجلس النواب.

جاء ذلك في بيان مقتضب للناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، الذي أكد انطلاق أعمال جلسة الثلاثاء بطبرق برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة، دون حضور رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وأوضح بليحق أن الجلسة ستكون مغلقة وستناقش تطورات العملية الانتخابية وعددا من القوانين الموجودة بجدول أعمال مجلس النواب، مشيرا إلى أن عددا من نواب المنطقة الغربية لم يتمكنوا من الحضور دون توضيح الأسباب.