“بليحق”: مجلس النواب يناقش تطورات العملية الانتخابية بشكل مغلق

أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، بانطلاق أعمال جلسة مجلس النواب، ظهيرة اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في مدينة طبرق برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومه.

وأضاف “بليحق”، في بيان نشره على موقع “فيس بوك”، وتابعته “218NEWS”، أن الجلسة عقدت بشكل مغلق، وستُناقش تطورات العملية الانتخابية، ومجموعة من القوانين المطروحة على جدول أعمال مجلس النواب.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب، قد دعت مساء الاثنين، جميع أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية، عقب دعوة 72 نائباً لانعقادها بشكل عاجل، لمساءلة مفوضية الانتخابات والجهات المشرفة قضائياً على العملية الانتخابية، بحسب بيان النواب.

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