إيطاليا: ليبيا والمجتمع الدولي سيستفيدون من تجربة ويليامز

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 December, 2021

أعربت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الثلاثاء عن ترحيبها بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة له معنية بالشأن الليبي، منوهة أنه “في هذه المرحلة الحاسمة، ستستفيد كل من ليبيا والمجتمع الدولي بلا شك من رؤية ستيفاني ويليامز وتجربتها والنتائج التي حققتها بالفعل في الماضي”

وأشارت الخارجية الإيطالية في مذكرة إلى “الدور الأممي الرئيسي في دعم العملية السياسية الجارية حاليا التي يقودها الليبيون” واعتبرت أنه “بوسع بعثة الأمم المتحدة أن تقدم مساهمة حاسمة في مرافقة البلاد نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة ومتزامنة، كما هو مبين في قراري مجلس الأمن للأمم المتحدة 2570 و 2571 وفي خارطة طريق تونس، وكذلك من خلال الاستفادة من الأدوات التي توفرها عملية برلين بدعم مسارات الحوار الشاملة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية” بحسب وكالة آكي.

وأضافت المذكرة “سيؤدي تعيين ستيفاني ويليامز إلى تعزيز قدرة بعثة الأمم المتحدة على تقديم مساعدة فعالة للمؤسسات الليبية على الأرض، لضمان تمكن الشعب الليبي من اختيار ممثليه دون عوائق”.

وتوجهت إيطاليا بدعوة “جميع الأطراف الليبية إلى التعاون الكامل وبحسن نية مع المستشارة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة” حاثة “جميع الشركاء الدوليين، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن وعملية برلين، إلى تقديم دعمهم الكامل إلى ويليامز”.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين عن تعيين الأمريكية ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة له بشأن ليبيا.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أن ويليامز ستقود المساعي الحميدة وجهود الوساطة والمشاركة مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة – السياسية والأمنية والاقتصادية – ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.