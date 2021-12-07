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الشاطر: غوتيريش عين مبعوثة تربي من يوصفون برجال الوطن وقادته أشعر بغصة ودمعة محبوسة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر على قرار الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، بإعادة المبعوثة الأممية إلى ليبيا، “ستيفاني ويليامز”، مبعوثة أممية إلى ليبيا مجددًا.

الشاطر وفي تغريده له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: “دولة افتقدت الحكمة والعقل والتفكير السديد في مصلحة الوطن… قرر لهم أمين عام الأمم المتحدة مبعوثة تربي من يوصفون برجال الوطن وقادته، أشعر بغصة ودمعة محبوسة”.

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قناة ليبيا الحدث

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