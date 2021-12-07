قشوط: «حمزة التريكي» المختطف في مصراتة معروف بمعارضته لـ«الغرياني والدبيبة»

أكد المحلل السياسي، محمد قشوط، تعرض الناشط والمدون «حمزة التريكي» لعملية اختطاف في مدينة مصراتة، وذلك بعد توارد أنباء من الساعات القليلة الماضية عن انقطاع الاتصال به.

ولفت «قشوط»، في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن المدون والناشط «حمزة التريكي» معروف عنه معارضته الشديدة للمفتي المعزول الصادق الغرياني وممارسات فساد ترتكبها عائلة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقال في تدوينته، «اختطاف المدون حمزة التريكي من وسط مدينة مصراتة المعروف بمعارضته لتيار الصادق الغرياني المتطرف وممارسات عائلة الـدبيبـة التي عاثت في دولة فساداً»، حسب قوله.

يذكر أن المدون والناشط «حمزة التريكي» قد نشر من 3 أيام عبر صفحته الرسمية بفيسبوك مقطع فيديو ينتقد فيه بعض الشخصيات من أقارب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.