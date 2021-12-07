سفير ألمانيا يرحب بخطوات توحيد المصرف المركزي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 December, 2021

رحب سفير ألمانيا لدى ليبيا مِخائيل اونماخت بخطوات مصرف ليبيا المركزي في توحيد المصرف ووصفها بالخطوات الجادة معربا عن استعداد بلاده تقديم الدعم الفني في حال رغبة المصرف ذلك.

جاء ذلك خلال لقاء جمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الاثنين مع سفير ألمانيا لدى ليبيا بالعاصمة التونسية.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير بحث أمس الاثنين مع نائب المحافظ علي سالم الحبري الاتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي.

وناقش الحبري والكبير مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية ديلويت أبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو الماضي.

ويشار إلى أنه شهر يوليو الماضي تم التوافق بين الكبير والحبري على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد.