بليحق: تشكيل لجنة للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية

طبرق 07 ديسمبر 2021 (وال)- قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن مجلس النواب عقد جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء بمقره في مدينة طبرق؛ برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومه.

وأضاف بليحق أنه تم مناقشة آخر تطورات العملية الانتخابية، والعراقيل التي تُواجهها، وخلصت الجلسة إلى تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات، للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المُقبلة.

وأشار بليحق إلى أن اللجنة المشكلة ضمت في عضويتها :

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