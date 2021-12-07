متحولاً من مُعرقل للانتخابات إلى مُعرقل لجلسات النواب .. مصدر برلماني: الدبيبة منع طائرة النواب من الهبوط في طرابلس

قال مصدر برلماني، اليوم الثلاثاء، أن رئيس حكومة تسيير الأعمال والمرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة أصدر تعليماته لوزير المواصلات محمد الشهوبي لمنع هبوط الطائرة المخصصة لنقل اعضاء مجلس النواب من طرابلس إلى طبرق.

المصدر، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أشار إلى أن “الشهوبي أبلغ هيئة الطيران المدني بمطار طرابلس بعدم السماح للطائرة من الهبوط بمطار معيتيقة لأسباب وصفها بالأمنية مدعيا أن مدينة طبرق غير أمنة”.

وتابع: “جرت العادة إن يقوم ديوان مجلس النواب بتسيير رحلات اعتيادية لأعضاء المجلس لحضور الجلسات من طرابلس وبنغازي إلى طبرق والعودة بهم وتسببت تعليمات الدبيبة في عدم تمكن عدد كبير من النواب من حضور جلسة اليوم الرسمية المخصصة لمناقشة اخر مستجدات العملية الانتخابية”.

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